ليبيا – علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب على اجتماع بوزنيقة التمهيدي لملتقى تونس.

امغيب قال وفقًا لموقع “إرم نيوز”: “نتمنى أن يصلوا إلى اتفاق، وأن يصار إلى توحيد المؤسسات، لما لذلك من تأثير على معيشة المواطن وحياته، لكن الحقيقة هي أن ما وصلني يؤكّد أن الاجتماع فشل”.

وتساءل: “إذا كان هناك حقًا توافق على إجراء الانتخابات، فعلى أي أساس؟ ما هي القاعدة الدستورية التي ستجري الانتخابات على أساسها؟ هل سيتم تعديل الإعلان الدستوري أم تعديل الدستور أم العودة لدستور 1951؟”.

وأشار إلى أن المراحل الانتقالية مرفوضة شعبيًا، مستغربًا أن يتوافق الطرفان على مرحلة انتقالية جديدة.

وحول توقعاته لملتقى تونس الذي سينعقد يوم 9 نوفمبر، عبر عن اعتقاده بأن البعثة الدولية للدعم في ليبيا أعدت سيناريو تم التوافق عليه، وسيتم الإعلان عنه في الملتقى، يكون شبيهًا باتفاق الصخيرات، وهذا يفسّر السرعة في تحرك البعثة.

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