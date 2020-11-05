أوكرانيا – أكد إيليا كيفا، عضو برلمان أوكرانيا من كتلة حزب “منصة المعارضة – من أجل الحياة”، إن تصرفات الرئيس فلاديمير زيلينسكي، يمكن أن تؤدي إلى عزله من منصبه.

وذكر البرلماني، أن الرئيس الأوكراني بنفسه، أشار إلى أن تصرفاته تلبي مصالح بعض القوى الخارجية – سفراء مجموعة السبع والشركاء، الذين تعهدوا بمساعدة البلاد.

وأعرب كيفا عن شكوكه بشأن، وجود فوائد من هذه المساعدات، وقال إن هذا التصريح جاء “كتأكيد آخر لوجود إدارة خارجية” لأوكرانيا.

وأضاف البرلماني المعارض: “انهارت السلطة في بلادنا. الرئيس زيلينسكي يعتبر الضامن للدستور، وإذا كان هذا الضامن مستعدا لمسح قدميه بهذا الدستور من أجل إرضاء أطراف ثالثة، والبصق على هذا الدستور وتحييده، فيظهر سؤال مهم واحد – سحب الثقة من الرئيس بسبب موقفه الإجرامي تجاه القانون. نحن مستعدون للحديث عن هذه القضية”.

يوم الاثنين الماضي، قال زيلينسكي، إنه إذا تم رفض حل المحكمة الدستورية، فإن أوكرانيا ستفقد قروضها من صندوق النقد الدولي.

وفي 27 أكتوبر، أعلنت المحكمة الدستورية في أوكرانيا، أنه لا يوجد أساس دستوري، للمسؤولية الجنائية عن المعلومات الكاذبة عند تقديم المسؤولين للمعلومات عن الممتلكات والدخل المادي، وكذلك لا يوجد أساس دستوري، لعدد من صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

وردا على ذلك، اقترح زيلينسكي، لخشيته أن تفقد كييف الدعم المالي من الشركاء الغربيين، إنهاء صلاحيات القضاة وإعلان قرار المحكمة الدستورية “لاغيا وباطلا”. كما اقترح الزعيم الأوكراني إعادة استخدام نص قانون “منع الفساد” ونص القانون الجنائي، اللذين كانا ساريين قبل قرار المحكمة الدستورية.

المصدر: إزفيستيا

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