روسيا – صعد مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم الخميس، على خطى الأسواق العالمية، التي تترقب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 11:34 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 3.5% إلى 1147.02 نقطة.

وقبل ذلك كان المؤشر قد سجل ارتفاعا بنسبة 3.63%، حيث بلغ 1148.39 نقطة.

فيما بلغ المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل 2844.3 نقطة، حيث صعد بنسبة 2.07%.

وجاء الارتفاع على الرغم من هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث اقترب مزيج “برنت” من مستوى 41 دولارا للبرميل.

وكانت بورصة “وول ستريت” قد أغلقت تعاملات أمس على ارتفاع، وسط حالة من الترقب لنتائج السباق الرئاسي في الولايات المتحدة بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الحالي دونالد ترامب.

المصدر: “تاس”

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