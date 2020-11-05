اليابان – أعلنت رابطة الدوري الياباني لكرة القدم الخميس تأجيل المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة المقررة السبت بسبب اكتشاف 13 حالة إيجابية لفيروس كورونا في صفوف فريق كاشيوا رايسول.

وقالت الرابطة في بيان لها: “قررنا إلغاء (النهائي المقرر السبت) من أجل تفادي انتشار العدوى”، مضيفة أنها تدرس موعدا جديدا لإقامة المباراة النهائية.

وكان مقررا أن يلتقي كاشيوا رايسول بقيادة مدربه البرازيلي نيلسينيو بابتيستا، مع إف سي طوكيو السبت في استاد طوكيو الوطني، الملعب الرئيسي لدورة الألعاب الأولمبية المؤجلة العام المقبل، أمام حشد من 24 ألف متفرج.

وسمحت اليابان بعدد محدود من الجماهير في الأحداث الرياضية، لكنها تختبر تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في ملاعب البيسبول بهدف تخفيفها وذلك قبل ثمانية أشهر على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.

وتحرص طوكيو على إظهار قدرتها على تنظيم أحداث رياضية بأمان قبل دورة الألعاب الأولمبية العام المقبل.

وذكرت صحيفة “نيكان سبورتس” اليومية أن منظمي طوكيو 2020 خططوا لحضور نهائي كأس الرابطة كمراقبين.

المصدر: “أ ف ب”

Share and Enjoy ! 0 Shares