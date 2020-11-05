ليبيا – أكد سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدي الاتحاد الإفريقي أسامة عبد الخالق ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية في حفظ وحدة وسيادة الأراضي الليبية، وضرورة وقف التدخلات الخارجية الهدامة المدفوعة بأطماع ومصالح ضيّقة دون اعتبار لاستقرار ومعاناة الشعب الليبي.

عبد الخالق نوّه وفقًا لموقع “بوابة الأهرام” إلى الدور الإيجابي لدول جوار ليبيا، وعلي رأسها مصر، في مساعيها لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيرًا في هذا الصدد إلى النجاحات التي تحقّقت مؤخرًا علي صعيد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم برعاية أممية، والذي ساهم فيه بشكل مباشر الاجتماعات التي استضافتها مصر خلال الفترة الأخيرة ومنها “محادثات الغردقة” في شهر سبتمبر الماضي.

وأكد على أهمية دعم الاتحاد الإفريقي للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في سبيل حلحلة الأزمة الليبية وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

جاء ذلك في إطار مشاركة مصر في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، والذي تناول الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية الحالية في ليبيا، فضلًا عن الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار والجهود الدولية والأممية الجارية لتنفيذه.

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