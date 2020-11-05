سوريا – سجلت سوريا مستوى مرتفعا بشكل كبير اليوم بإصابات كورونا، قياسا إلى متوسط عدد الإصابات مؤخرا إذ أعلنت وزارة الصحة تسجيل 76 إصابة جديدة.

وحسب بيانات الوزارة فإن إجمالي الإصابات ارتفع امس الأربعاء إلى 5964 إصابة.

وبدأت الإصابات بالتزايد منذ أيام، وإن كانت بمسار غير صاعد دائما، وكان أعلى رقم إصابات يسجل في البلاد خلال الأسبوع الماضي هو 61 إصابة.

كما أعلنت الوزارة أن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 301، بعد تسجيل 3 وفيات اليوم، بينما ارتفع عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 2143 حالة بعد تسجيل 43 حالة شفاء اليوم.

ومعظم الإصابات الجديدة لهذا اليوم تركزت في ريف دمشق 34 إصابة، تلتها حمص 24 إصابة، ثم درعا بـ 11 إصابة، فحماة بـ 5 إصابات، وفي اللاذقية إصابتان.

أما الوفيات الثلاث فتوزعت على محافظات: حمص، واللاذقية، ودمشق.

يذكر أن البلاد رفعت منذ أشهر معظم الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة كورونا، ويتوقع عدد من المختصين بمتابعة الوباء أن تشهد سوريا موجة جديدة من الإصابات (كما في عدد من البلدان في العالم) مع بداية انخفاض درجات الحرارة، ودخول فصل الشتاء الذي تأخر هذا العام في البلاد، وهو ما جعل الإصابات تسجل مستويات مقبولة خلال الأشهر الماضية.

المصدر: RT

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