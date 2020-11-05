عدد الإصابات بكورونا في العالم يتجاوز 48 مليونا

عدد الإصابات بكورونا في العالم يتجاوز 48 مليونا

الولايات المتحدة – أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، إن عدد الحالات المؤكدة للإصابات بمرض كوفيد-19 في العالم وصل إلى 48 مليون حالة.

وأضافت الجامعة، التي تلخص بيانات السلطات الفدرالية والمحلية بالولايات المتحدة، أن أحدث المعلومات المتوفرة لديها تفيد بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم بلغ 48005784 حالة.

وأشارت الجامعة، إلى أن عدد الوفيات بسبب هذا المرض، وصلت حتى الآن، إلى 1224111 حالة.

في 11 مارس الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي عدوى فيروس كورونا الجديد في العالم.

المصدر: نوفوستي

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