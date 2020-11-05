على وقع الانتخابات.. كورونا يتفشى بوتائر غير مسبوقة في الولايات المتحدة

على وقع الانتخابات.. كورونا يتفشى بوتائر غير مسبوقة في الولايات المتحدة

الولايات المتحدة – أكدت جهات معنية بمتابعة انتشار فيروس كورونا، أن وتيرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة بلغت مستوى غير مسبوق على خلفية الانتخابات الرئاسية الجارية في البلاد.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الأربعاء 102591 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض “كوفيد-19″، ما يمثل أكبر قفزة يومية في الحصيلة منذ بداية الجائحة.

وأشارت الوكالة إلى أن سبع ولايات أمريكية سجلت يوم أمس ارتفاعا غير مسبوق في حصيلة الإصابات بكورونا، وهي كولورادو وأيداهو وإنديانا ومين وميشيغان ومينيسوتا ورود آيلاند وواشنطن وويسكونسن، فيما تجاوز عدد الحالات التي تحتاج للعلاج في المستشفى يوم الثلاثاء عتبة 50 ألفا، لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

من جانبها، لفتت وكالة “أسوشيتد برس”، استنادا إلى بيانات جامعة “جونز هوبكنز”، إلى أن وتيرة تفشي كورونا في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين بقدر 45%، وبلغ متوسط الإصابات اليومية خلال الأيام السبعة الماضية 86352 حالة، أي مستوى غير مسبوق.

وشهد متوسط الوفيات اليومية جراء الوباء ارتفاعا أيضا بـ15% خلال هذه الفترة وأصبح قرابة 846 وفاة خلال 24 ساعة.

وسجلت في الولايات المتحدة حتى اليوم، حسب إحصاءات جامعة “جونز هوبكنز”، 9480242 إصابة مؤكدة بكورونا منها 233663 حالة وفاة، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

المصدر: رويترز + أسوشيتد برس

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