الولايات المتحدة – أرتفعت أسعار الذهب في نطاق محدود اليوم، إذ أبدى المستثمرون تفاؤلا مشوبا بالحذر بشأن تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ويتوقع محللون أن يتخذ بايدن على الأرجح إجراءات تحفيز أكبر من منافسه الرئيس الجمهوري على الرغم من أن احتمالات انقسام الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين قد يقوض جهود السياسة المالية لبايدن.

ويستفيد الذهب من إجراءات تحفيز واسعة النطاق نظرا لأنه يعتبر على نطاق واسع تحوطا ضد التضخم وتدهور العملة.

وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينيتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1909.41 دولار للأونصة.

في حين ارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 1909.80 دولار للأونصة.

وتوقع بايدن أمس الأربعاء تحقيق النصر في الانتخابات بعد فوزه في ولايات حاسمة فيما تحدث ترامب عن مزاعم تزوير ورفع دعاوى قضائية وطالب بإعادة إحصاء الأصوات.

في الوقت نفسه، تراجع الدولار بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة مما يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

المصدر: “رويترز”

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