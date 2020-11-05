السعودية – أعلنت السعودية اليوم الخميس، أنها ستستضيف للمرة الأولى إحدى مراحل بطولة العالم للفورمولا واحد للسيارات، بسباق ليلي في مدينة جدة على البحر الأحمر في نوفمبر 2021.

وسيقام السباق الافتتاحي في ثاني أكبر مدن المملكة من حيث عدد السكان، على كورنيش المدينة الساحلية، لكن هناك خططا للانتقال إلى حلبة مخصصة مستقبلا، بحسب موقع فورمولا 1، ولا يزال يتعين تأكيد المسار النهائي للجائزة.

وقال وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزير بن تركي آل سعود في مؤتمر صحفي لإعلان الحدث إن “هذه الاستضافات مكملة لحزمة من الاستضافات الرياضية … في ظل رؤية المملكة 2030 وبدعم لا محدود من قيادتنا الكريمة وبالأخص من سمو ولي العهد محمد بن سلمان”.

وأضاف الوزير: “كنا نحلم بمشاهدة هذه الأحداث الرياضية على الشاشة، والآن أصبحت على أرض الواقع”، مشيرا إلى أن الاستضافة “تؤكد وجودنا في الأحداث العالمية الكبرى”.

وتابع أن هذا الحدث “لن يكون تسلية بل سيأتي أيضا بأهم مصنعي السيارات في العالم”، مؤكدا أن ذلك “يضيف إلى مكانة المملكة واستعدادها لاستضافة أكبر الأحداث الرياضة والثقافية وغيرها”.

وسيكون هذا السباق الذي يأتي في إطار شراكة تمتد 15 عاما، ثالث سباقات فورمولا واحد في منطقة الشرق الأوسط، بعد جائزتي البحرين الكبرى، وأبو ظبي الكبرى.

المصدر: أ ف ب

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