موسكو تشهد أول عرض لفيلم عن الطلاب العسكريين المدافعين عنها عام 1941

موسكو تشهد أول عرض لفيلم عن الطلاب العسكريين المدافعين عنها عام 1941

روسيا – شهدت دار السينما “أكتوبر” بموسكو يوم 3 نوفمبر أول عرض لفيلم “طلاب بودولسك” السينمائي من إخراج فلاديمير شميليوف.

ويروي الفيلم الذي يعرض في موسكو عشية الاحتفال بعيد الوحدة الشعبية قصة الطلاب الشباب في الكليات والمدارس العسكرية الذين سقطوا في ميدان المعركة دفاعا عن مشارف موسكو في نوفمبر عام 1941 إبان الحرب الوطنية العظمى للشعب السوفيتي ضد ألمانيا النازية (1941 – 1945).

وقال منتج الفيلم، إيغور أوغولنيكوف، تعليقا على برقية تحية بعث بها للمشاركين في تصوير الفيلم مستشار الرئيس الروسي لشؤون الثقافة، فلاديمير ميدينسكي، قال إن الفيلم يعرض عشية الاحتفال بعيد الوحدة الشعبية 4 نوفمبر ويطرح موضوعا في غاية الأهمية وهو موضوع حب الوطن الذي يواجه مرحلة مصيرية في تاريخه شعبا ودولة وأداء للواجب المقدس تجاهه من قبل الجميع، بمن فيهم الضباط والجنود والطلاب العسكريون والمدنيون.

وتضم بطولة الفيلم نجوم السينما الروسية، سيرغي بيزروكوف، يفغيني دياتلوف، رومان ماديانوف، يكاترينا ريدنيكوفا وغيرهم.

يذكر أن الفيلم سيعرض في دور السينما الروسية كلها بدءا من يوم 4 نوفمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي

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