اختيار هدف روسي الأفضل في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

اختيار هدف روسي الأفضل في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” اليوم الجمعة، عن الفائز بجائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووقع اختيار “اليويفا” على هدف الروسي ماغوميد شابي سليمانوف نجم فريق كراسنودار، الذي سجله من ركلة حرة مباشرة أمام إشبيلية الإسباني.

– في المركز الثاني تم اختيار هدف الحسن بليا نجم بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني أمام شاختار دونيتسك الأوكراني.

– في المركز الثالث وقع الاختيار على هدف مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أمام ريال مدريد الإسباني.

– في المركز الرابع جاء هدف نجم بورتو البرتغالي، لويس دياز في شباك مارسيليا الفرنسي.

ورشح “اليويفا” الأهداف الأربعة لجائزة الأفضل ضمن الجولة الثالثة لدور مجموعات “التشامبيونزليغ”، قبل أن يختار الهدف الروسي الأفضل بينها.

المصدر: twitter\ChampionsLeague

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