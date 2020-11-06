روسيا – أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، أن المعلومات المتوفرة لدى موسكو لا تضم مؤشرات على أن فيروس كورونا المستجد من صنع البشر.

وذكر ناريشكين، في حوار نشرته وكالة “نوفوستي” الروسية اليوم الجمعة، ردا على سؤال عن منشأ الفيروس التاجي: “ليس هناك أي بيانات مؤكدة وذات مصداقية تشير إلى أنه من صنع أيد وعقل البشر، ولذلك نميل إلى أنه طبيعي المنشأ.

ولفت مدير الاستخبارات إلى أن منشأ كورونا ليس مسألة ذات أهمية قصوى بالنسبة لجهود العلماء الروس المعنيين بمحاربة العدوى ومعالجة المصابين به وتطوير الأدوية واللقاحات المضادة له.

المصدر: نوفوستي

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