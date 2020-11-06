العراق – وجه رئيس الحكومة العراقية دعوة لنظيره الكويتي صباح الخالد لزيارة العراق، لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكر بيان للخارجية العراقية، أن “السفير المنهل الصافي التقى مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وجرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين الشقيقين”.

وحسب البيان، نقل الصافي تحيات القيادة العراقية وحرصها على استثمار العلاقات الأخوية لما فيه الخير للبلدين.

من جانبه أشاد رئيس مجلس الوزراء الكويتي بعمق العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين، وضرورة العمل على الارتقاء بها إلى مدى أوسع، وأن تتظافر الجهود بين البلدين خدمة للمصالح المشتركة، ورحب بالدعوة ووعد بتلبيتها بأقرب وقت.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares