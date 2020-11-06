الكاظمي يوجه القوات الأمنية بعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين في البصرة

الكاظمي يوجه القوات الأمنية بعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين في البصرة

العراق – وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القوات الأمنية في محافظة البصرة، بعدم استخدام السلاح وتوفير الحماية للمتظاهرين والتصدي لمثيري الشغب.

وقال أحمد ملا طلال المتحدث باسم الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر، إن “القائد العام للقوات المسلحة، اجتمع بالقيادات الأمنية في البصرة ووجه بعدم استخدام السلاح لأي سبب كان ومعاقبة كل من يخالف هذه الأوامر وفق القانون”.

وأضاف أن “الكاظمي وجّه أيضا بحماية حق التظاهر السلمي والتصدي بمهنية عالية لمثيري الشغب والمتجاوزين على القوات الأمنية”.

ووصل الكاظمي اليوم الخميس، إلى محافظة البصرة جنوبي البلاد في ظل استمرار الاحتجاجات هناك.

المصدر: RT

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