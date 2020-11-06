ليبيا -أعلن وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف أن الوزارة لن تلتزم بأية اتفاقات أمنية مع الجانب المصري ما لم تكن الحكومة الليبية طرفا فيها في إشارة باتفاقيات محتملة أبرمتها القاهرة مع فتحي باشاآغا.

وجاء إعلان المستشار إبراهيم بوشناف عقب زيارة أجراها وزير داخلية الوفاق المفوض فتحي باشاآغا ( غير معتمد برلمانيًا ) للقاهرة وأفصح فيها للإعلام عن اتفاقيات أمنية بين البلدين .

وفي كتاب تلقته المرصد فقد خاطب وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، نظيره المصري سامح شكري، ناقلا له فحوى كتاب وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

وتضمن الكتاب إشارة بوشناف إلى أمله في تفهم الحكومة المصرية أن المنافذ البرية بين البلدين خاضعة لسيطرة الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب الشرعي .

وأكد الكتاب أن وزارة الداخلية في الحكومة الليبية لن تتحمل أية مسؤولية أمنية مالم تكن طرفا فيها باعتبارها الجهة المسؤولة عن المنافذ بين البلدين الشقيقين ، وفقًا لنص الكتاب .

المرصد – متابعات

Share and Enjoy ! 0 Shares