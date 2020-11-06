الولايات المتحدة – خسرت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكمين قضائيين في ولايتي جورجيا وميشيغان اللتين يحتدم فيهما التنافس الانتخابي، فيما تعهدت بمقاضاة نيفادا على مخالفات في التصويت.

وأكدت حملة ترامب في دعوى جورجيا، أن “53 بطاقة اقتراع وصلت متأخرة اختلطت بتلك التي وصلت في الموعد المحدد”، وسعت في ميشيغان، إلى “منع إحصاء الأصوات”، وطالبت بالسماح لها بمراقبة أكبر لعملية جدولة البيانات والإحصاءات.

ورفض قضاة الولايتين الدعويين، حيث أكد حلفاء ترامب أنه كانت هناك مخالفات في التصويت بمقاطعة كلارك في نيفادا المكتظة بالسكان والتي تشمل لاس فيغاس.

وما زال إحصاء الأصوات مستمرا في الولايات الثلاث، بين عدد قليل من الولايات التي يمكن أن تحسم سباق الرئاسة.

ويتقدم المنافس الديمقراطي جو بايدن بفارق ضئيل في نيفادا، بينما يتقدم ترامب بهامش بسيط في جورجيا، ومن المتوقع أن يفوز بايدن في ميشيغان.

ووصف بوب باور كبير المستشارين بحملة بايدن دعاوى ترامب المختلفة بأنها إلهاء “لا جدوى منه”، وقال: “هذه الاستراتيجية تستهدف تقويض نزاهة العملية الانتخابية”.

وأضاف: “هذا جزء من حملة تضليل أوسع تهدف لمنح حملة ترامب الفرصة للقول إن إحصاء الأصوات يجب أن يتوقف، لكنه لن يتوقف”.

المصدر: “رويترز”

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