روسيا – لأول مرة منذ بداية الجائحة، تخطت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم رصدها في روسيا خلال 24 ساعة عتبة الـ20 ألفا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، في تقريرها اليومي، عن رصد 20582 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 19404 إصابات في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25.7% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم البلاد الـ85 وعلى رأسها العاصمة موسكو (6253 إصابة) وسان بطرسبورغ (1171 إصابة).

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 378 وفاة ناجمة عن مرض “كوفيد-19” الذي تسببه العدوى، مقابل 292 وفاة في اليوم السابق.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بواقع 1.2% خلال آخر 24 ساعة وأصبح مليونا و733440 إصابة مؤكدة منها 29887 حالة وفاة و407429 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ3249 حالة نشطة منذ أمس).

وتماثل 16955 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و296124 شخصا.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 63.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (524 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية) ولا يزال أكثر من 407 آلاف شخص تحت الرقابة الطبية.

المصدر: RT

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