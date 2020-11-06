روسيا – وقعت روسيا ولوكسمبورغ بروتوكولا يدخل تعديلات على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، وستحقق الخطوة إيرادات إضافية للميزانية الروسية والتي ستوجه لدعم النفقات الاجتماعية.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة المالية الروسية اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني، وقال البيان: “في 6 نوفمبر الجاري تم التوقيع على بروتوكول بشأن تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين روسيا ولوكسمبورغ، حيث ستتم زيادة ضريبة الدخل إلى 15% على أرباح الأسهم والفوائد”.

وقبل لوكسمبورغ أدخلت روسيا تعديلات على اتفاقية الازدواج الضريبي مع مالطا، حيث تمت زيادة ضريبة الدخل إلى 15% أيضا على أرباح الأسهم والفوائد.

وكان الرئيس الروسي قد وجه الحكومة في مارس الماضي برفع ضريبة الدخل إلى 15% المطبقة على أرباح المساهمين الأجانب في الشركات الروسية.

وأوعز أيضا بتوجيه الإيرادات الإضافية، التي ستحصل عليها الميزانية الروسية من مراجعة الاتفاقيات الضريبية مع الدول الأخرى، نحو دعم الاحتياجات الاجتماعية للروس، وفي مقدمتها دعم الأسر التي لديها أطفال والعاطلون عن العمل والمعوقون.

المصدر: “تاس”

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