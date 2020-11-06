إسبانيا – أعاد مدرب المنتخب الإسباني لويس أنريكي الجمعة مهاجم يوفنتوس الإيطالي ألفارو موراتا وزميله السابق في أتلتيكو مدريد لاعب الوسط كوكي إلى تشكيلة “لا روخا”.

وغاب مورتا البالغ 28 عاما عن تشكيلة المنتخب الاسباني منذ نوفمبر 2019، وتألق بشكل لافت منذ عودته على سبيل الإعارة إلى صفوف يوفنتوس مطلع الموسم قادما من أتلتيكو مدريد، وسجل 6 أهداف في سبع مباريات في جميع المسابقات.

في المقابل، خاض كوكي مباراة واحدة مع المنتخب الاسباني منذ خروجه المفاجئ من ثمن نهائي كأس العالم 2018 في روسيا.

واستدعى أنريكي للمرة الأولى لاعب وسط أتلتيكو مدريد ماركوس يورنتي، وحارس مرمى تشلسي الإنجليزي كيبا أريسابالاغا رغم فقدان مركزه أساسيا في تشكيلة النادي اللندني لصالح السنغالي إدوار مندي.

وتلعب إسبانيا مع مضيفتها هولندا وديا الأربعاء المقبل في أمستردام، قبل أن تحل ضيفة على سويسرا في 14 نوفمبر الحالي في بازل، على أن تستضيف ألمانيا بعد ثلاثة أيام في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في النسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وتتصدر إسبانيا المجموعة الرابعة في المستوى الأول برصيد سبع نقاط بفارق نقطة أمام ألمانيا وأوكرانيا، فيما تحتل سويسرا المركز الأخير برصيد نقطتين.

المصدر: “أ ف ب”

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