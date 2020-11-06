لبنان – أوضح مدير مستشفى بيروت الحكومي في لبنان الدكتور فراس الأبيض، إن إصابة واحدة من كل 125 إصابة بفيروس كورونا في لبنان تؤدي إلى حالة وفاة.

وأكد الأبيض في تصريح عبر حسابه على موقع “تويتر”، تسارع أعداد الإصابات بالفيروس، مشيرا الى أن “حالات​ ​الكورونا​ تخطت عتبة الألفين حالة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأوضح أن “الوفيات الناتجة عن هذه الإصابات تتأخر مدة 3-4 أسابيع، وتؤدي إصابة واحدة من كل 125 إصابة إلى الوفاة، ويرتفع الرقم الى واحد من كل عشرة إصابات عند المتقدمين في السن”، مضيفا: “أرقام لكن خلفها يكمن أهل وأصحاب”.

وكانت ​وزارة الصحة​ اللبنانية، كشفت في تقرير يوم أمس، عن تسجيل رقم قياسي بإصابات كورونا في لبنان، بلغ 2089 إصابة ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 89186 حالة.

المصدر: RT

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