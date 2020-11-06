روسيا – صرحت المديرة العامة للمركز الروسي للصادرات، اليوم الجمعة خلال معرض صينيي، بأن الهدف بزيادة التبادل التجاري بين روسيا والصين إلى 200 مليار دولار سيتحقق في العام 2024.

وأوضحت المسؤولة قائلة: “سيتحقق الهدف، الذي حدده قادة البلدين بالوصول بالتجارة إلى 200 مليار دولار، بحلول العام 2024، لدينا آفاق ممتازة، وهذا واضح من الصادرات خلال فترة الوباء”.

وأشارت إلى وجود زيادة في صادرات اللحوم ومنتجاتها من روسيا إلى الصين خلال العام الجاري، والتي تضاعفت بنحو 9 مرات، بالإضافة لزيادة في صادرات فول الصويا (زيادة 5 مرات) وعباد الشمس (زيادة بنحو مرتين).

كذلك أشارت المسؤولة إلى زيادة في الطلب من الجانب الصيني على الزيوت النباتية والطحين والحلويات والشوكولاتة والعصائر، حيث صعد الطلب بنحو 30%.

المصدر: “تاس”

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