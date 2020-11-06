موسكو تحذر من زيادة نشاط “داعش” في سوريا وتأمل في عقد اجتماع للجنة الدستورية قريبا

موسكو تحذر من زيادة نشاط “داعش” في سوريا وتأمل في عقد اجتماع للجنة الدستورية قريبا

سوريا – أعربت روسيا امس عن قلقها إزاء زيادة نشاط تنظيم “داعش” الإرهابي في بعض مناطق سوريا.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أثناء موجز صحفي بأن تكثيف الخلايا النائمة التابعة لـ”داعش” عملياتها في شرق ووسط سوريا في الآونة الأخيرة، لاسيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الكردية في شرق الفرات، يثير قلقا متزايدا لدى روسيا.

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى ورود تقارير عن ارتفاع وتيرة هجمات الإرهابيين على مواقع للجيش السوري والوحدات الكردية.

وأبدت زاخاروفا أمل موسكو في عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في جنيف حتى نهاية نوفمبر الجاري، بفضل المفاوضات التي أجراها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في دمشق.

المصدر: نوفوستي

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