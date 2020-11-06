سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” اليوم الجمعة، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووقع الاختيار على نجم ليفربول دييغو جوتا البالغ 23 عاما بعد أن سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” بشباك أتلانتا الإيطالي وقاد “الريدز” للفوز بالمباراة بخماسية نظيفة.

ونافس جوتا على الجائزة كلا من المغربي يوسف النصيري (إشبيلية) والنرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) والفرنسي الحسن بيليا (بوروسيا مونشنغلادباخ).

المصدر: twitter\ChampionsLeague

Share and Enjoy ! 0 Shares