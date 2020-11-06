وزارة الكهرباء السورية: انقطاع عام في التيار الكهربائي في البلاد

وزارة الكهرباء السورية: انقطاع عام في التيار الكهربائي في البلاد

سوريا – أعلنت وزارة الكهرباء السورية، اليوم الجمعة، انقطاع عام للتيار الكهربائي في البلاد نتيجة عطل على الشبكة، وقالت إنه يجري العمل على إعادة التيار تدريجيا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”، نقلا عن مصدر في وزارة الكهرباء، أن ورشات الصيانة التابعة للوزارة تعمل على إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي تدريجيا.

وقال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل لتلفزيون “الاخبارية”، إن “انقطاع التيار الكهربائي غير ناجم عن عمل إرهابي، وإنما هو خروج إحدى مجموعات التوليد عن الخدمة تلاه خروج كافة المجموعات تباعا نتيجة زيادة الحمل”.

وأضاف الوزير أن التيار الكهربائي بدأ يعود بشكل تدريجي في سوريا.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares