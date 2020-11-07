إسرائيل تمنع ألفي فلسطيني من صلاة الجمعة في الأقصى

إسرائيل تمنع ألفي فلسطيني من صلاة الجمعة في الأقصى

القدس – منعت الشرطة الإسرائيلية ألفي فلسطيني من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، بدعوى عدم حصولهم على تصاريح.

وورد في بيان عن الشرطة الإسرائيلية: “تم توقيف حوالي ألفي فلسطيني من غير الحاصلين على تصاريح، وهم في طريقهم إلى الحرم القدسي. الفلسطينيون توجهوا إلى البلدة القديمة في القدس دون تصاريح إقامة في إسرائيل”.

وجاء في البيان، أن منع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى بدأ في ساعات الصباح، واستمر حتى ساعات الظهيرة، وتمت إعادتهم إلى الضفة الغربية على متن الحافلات.

وتفرض إسرائيل على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الحصول على تصاريح خاصة لدخول القدس أو الصلاة بالمسجد الأقصى.

المصدر: وكالات

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