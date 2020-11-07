إيطاليا – أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورغيزي، عن تشكيل فرق أمنية مشتركة مع فرنسا لمراقبة حركة المهاجرين على الحدود بين البلدين.

وقالت عقب لقاء جمعها بمقر وزارة الداخلية في روما مع نظيرها الفرنسي جيرالد دارمانين، إن “بلادها كثفت مع فرنسا الضوابط الأمنية على الحدود أيضا، وذلك من خلال إنشاء فرق مشتركة بدأت قوات الأمن بالعمل على إعدادها أصلا”.

وأضافت: “سنقوم بإجراء تجربة لمدة 6 أشهر”.

وتابعت: “نحن نعمل على هذه المبادرة منذ فترة طويلة، وسنحاول تطبيقها في أقرب وقت ممكن”.

وأشارت لامورغيزي إلى أنه “من الضروري وضع خارطة طريق أوروبية تشمل اتفاقيات مع الدول الإفريقية لإعادة المهاجرين”.

المصدر: “آكي الإيطالية”

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