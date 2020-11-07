ليبيا – تحدث السفير الامريكي لدى ليبيا مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق أمس الجمعة لينقل له عزم السفارة الأمريكية على بدء مشاورات رسمية مع السلطات الليبية، حول العملية المطولة لتأمين عقارات في طرابلس؛ لتسهيل الارتباطات الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا على المدى الطويل.

السفير قال وفقًا للمكتب الإعلامي التابع له: “على الرغم من أننا بعيدون جدًا عن أن نكون قادرين فعليًا على فتح السفارة، إلاّ أنّ احتمالية التقدم نحو الاستقرار السياسي تتيح الفرصة للبدء في استكشاف الخطوات الإجرائية والمفاوضات الثنائية المطلوبة لبدء هذه العملية”.

وفي غضون ذلك، وكلّما سمحت الاعتبارات الأمنية واللوجستية، أكدت السفارة على أنها ستواصل القيام بزيارات في كل ربوع ليبيا لإشراك مجموعة واسعة من القادة الليبيين لدعم الحوار الليبي الداخلي الذي تيسره الأمم المتحدة.

وشدّد السفير لوزير الخارجية على الاحترام الأمريكي الكبير لليبيين الوطنيين المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي، أثناء اجتماعهم في تونس العاصمة يوم الإثنين لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق تُفضي إلى انتخابات وطنية، والتي سيسهم نجاحها بشكل كبير في إحلال السلام واستتباب الأمن في ليبيا.