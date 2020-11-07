مصر – أدلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، في منطقة مصر الجديدة.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، من المرحلة الثانية بالداخل، يومى السابع والثامن من شهر نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة فى موعد أقصاه، الـ14 من نفس الشهر، ضمن 13 محافظة، وهي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

المصدر: “الإعلام المصري”

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