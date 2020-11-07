الولايات المتحدة – أعلن مركز إديسون للأبحاث عن اتساع تقدم مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى 7248 صوتا، في ولاية جورجيا الحاسمة، وأن الفرز مستمر.

بايدن : 74,811,378 أصوات (50.61%) – 264 ترامب : 70,554,537 أصوات (47.73%) – 214

ولفت المرشح الرئاسي الديمقراطي، جو بايدن، اليوم، إلى أنه حصل على أكثر من 74 مليون صوت، في أكبر حصيلة للأصوات لأي رئيس أمريكي على مدار تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، في وقت سابق، أن حملة ترامب أقامت دعوى قضائية في جورجيا سعيا لوقف فرز الأصوات في الولاية.

وأوضحت الوكالة فحوى الدعوى القضائية التي رفعتها حملة الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، أمام محكمة في ولاية جورجيا، والمتعلقة بعملية فرز الأصوات في الولاية.

وقالت “أسوشيتد برس”، إن حملة ترامب طالبت في دعواها موظفي اللجان الانتخابية في الولاية بالاتزام بقانون فرز وتخزين الأصوات التي تصل بالبريد.

المصدر: RT + وكالات

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