تايوان – وقعت تايوان صفقة دفاعية جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة 107 ملايين دولار، لضمان “إمداد مستمر من الذخيرة” لقواتها البحرية.

وقالت الحكومة التايوانية، الجمعة، إنه بموجب الاتفاق الجديد، وقعت البحرية التايوانية عقدًا بقيمة 107 ملايين دولار مع واشنطن، لتوفير “إمدادات مستمرة من الذخيرة للأعوام التسعة المقبلة”.

بدورها، أفادت صحيفة “تايوان نيوز” المحلية، أن البحرية التايوانية ستقوم بـ 18 عملية شراء من الذخيرة على مدار السنوات التسع.

وتشمل المشتريات مدافعا بحرية ونظام “فالانكس” لأسلحة القتال القريب (CIWS).

ودخلت الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتستمر حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2029.

والأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة أنها وافقت على بيع تايوان 4 طائرات مسيرة تبلغ قيمتها 600 مليون دولار.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن الصفقة تصب في إطار الجهود المتواصلة لتايوان لتحديث قواتها المسلحة والحفاظ على قدرات دفاعية موثوقة.

وأثار قرار الولايات المتحدة بيع الطائرات بدون طيار لتايوان انزعاج بكين، التي قالت إنها “ستقدم استجابة مناسبة ولازمة” لمبيعات الطائرات بدون طيار إلى تايوان.

وكانت واشنطن باعت أسلحة إلى تايبيه بقيمة 4.8 مليارات دولار في الأسابيع الماضية؛ مما أسفر عن تصعيد العلاقات المتوترة بالفعل مع بكين، التي تعتبر ذلك انتهاكًا لـ “سياسة الصين الواحدة”.

وتشهد العلاقات بين الصين وتايوان توترا منذ عام 1949، عندما سيطرت قوات يقودها “الحزب القومي” على تايوان بالقوة، عقب هزيمتهم في الحرب الأهلية بالصين، وتدشين الجمهورية الصينية في الجزيرة.

ولا تعترف بكين باستقلال تايوان، وتعتبرها جزءا من الأراضي الصينية، وترفض محاولات سلخها عن الصين، وبالمقابل لا تعترف تايوان بالحكومة الصينية المركزية.

الأناضول

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