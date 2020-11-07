ليبيا – أعربت وزارة داخلية الوفاق أمس الجمعة عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات “القبض على مواطنين قادمين من المنطقة الشرقية عبر مطار بنينا إلى مطار معيتيقة الدولي”.

داخلية الوفاق قالت في بيان لها:” إن هذه الأفعال التي ترتكبها مجموعة من الأشخاص لخدمة مصالح ومآرب شخصية لهم لا تمثل حكومة الوفاق الوطني ولا تخدم الصالح العام للبلاد”.

وأكدت الوزارة أن “هذا العمل غير المسؤول لا يصب في مصلحة الوطن، بل يزيد الفرقة بين أبناء الوطن الواحد ويقوض مسار المفاوضات الجارية حاليًا لإيجاد حل للأزمة الليبية والخروج بالبلاد لبر الأمان”.