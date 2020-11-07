ليبيا – طمأنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المواطنين بأن الوقود متوفّر بجميع مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط.

داخلية الوفاق أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أن ما حدث هو تأخر وصول النواقل البحرية لميناء طرابلس البحري خلال اليومين الماضيين؛ نتيجة لتقلبات الطقس، علمًا بأنه أمس الجمعة رست بميناء طرابلس البحري ناقلة على متنها تسعة وعشرون مليون لتر من الوقود، وبأن عملية توزيعه على المحطات تسير بشكل طبيعي.

ودعت الوزارة كافة المواطنين إلى عدم الازدحام أمام محطات الوقود، الأمر الذي يتسبب في عرقلة لحركة السير على الطرقات العامة.

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