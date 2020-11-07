البحرين – أعلن منظمو جائزة البحرين الكبرى وجائزة صخير الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، في بيان رسمي اليوم السبت، أن السباقين سيقامان من دون جمهور.

وسيقتصر الحضور على عدد محدود من المدعوين العاملين في الخدمات الصحية داخل البحرين وأسرهم “تقديرا لمساهمتهم في مكافحة الوباء في المملكة” حسب وصف المنظمين.

وتستضيف حلبة صخير في البحرين السباقين في 29 نوفمبر الجاري والسادس من ديسمبر المقبل تواليا.

وجاء في البيان: “تم اتخاذ هذا القرار بسبب الوضع الحالي لوباء كورونا عالميا وبعد مناقشات بين مسؤولي الحلبة والحكومة البحرينية”.

وكان من المقرر إقامة السباق في مارس الماضي لكن تفشي “كوفيد-19” حال دون ذلك وأدى إلى تأجيله حتى الشهر الجاري، علما أن ترتيبه في روزنامة البطولة كان ثانيا.

ولا تزال هناك أربع مراحل ضمن بطولة العالم هي جائزة تركيا الكبرى في 15 الجاري، وجائزتا البحرين، وجائزة أبو ظبي الكبرى الختامية للموسم في الـ13 من ديسمبر المقبل.

ويتصدر سائق مرسيدس، البريطاني لويس هاميلتون الساعي للقبه العالمي السابع الترتيب العام بـ 282 نقطة وباتت معادلة الرقم القياسي للأسطورة الألماني مايكل شوماخر في عدد الألقاب العالمية (سبعة ألقاب) مسألة وقت ليس أكثر.

المصدر: أ ف ب

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