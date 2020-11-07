سوريا – زارت أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد عدة مناطق في ريف اللاذقية، وذلك في ثانية زيارة لها بعد الحرائق غير المسبوقة التي شهدتها المحافظة مؤخرا.

وذكرت حسابات الرئاسة السورية أن الأسد زارت ناحية الدالية وقرى معرين وبطموش بريف جبلة (التابعة لمحافظة اللاذقية)، والتقت “اللجان الأهلية الفاعلة وأصحاب الأفكار والطروحات التنموية”.

وأضافت أن الأسد ناقشت مع تلك اللجان “المشاريع الزراعية والإنتاجية وكيفية دعم تلك المشاريع الصغيرة منها والمتوسطة، بالقروض الميسرة وبأدوات العمل والإنتاج”.

وأشارت الرئاسة السورية إلى أن “الأهالي قدموا مقترحاتهم وأفكارهم المرتبطة بواقعهم والقريبة من تجاربهم وخبراتهم المهنية والعملية”.

والتقت الأسد الأهالي المتضررين من الحرائق التي شهدتها المنطقة والتهمت مساحات واسعة من الأراضي كما أدت إلى احتراق أكثر من مليوني شجرة حسب إحصاءات رسمية نشرتها وزارة الزراعة السورية.

المصدر: RT

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