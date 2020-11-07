ليبيا – قام جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق بزيارة اليوم السبت الى مدينة سرت للوقوف على حل ابرز المختنقات التي تعاني منها البلدية وخاصة فيما يتعلق بالامداد المائي والصرف الصحي .

ووفقاً لمسؤول من الجهاز تحدث مع المرصد ، فقد وقف مسؤولي الجهاز بدورهم على الانهيارات في الخطوط الرئيسة للصرف الصحي وتوقف محطات الرفع عن الخدمة في الحي رقم 3 في منطقه بوهادي وهي في إجماليها أضرار خلفتها الحروب التي شهدتها المدينة مابين 2011 و 2017 .

ورافق الجهاز كلا من عميد بلدية سرت سالم عامر وأعيان المدينة والذين اثنوا بدورهم على هذه الزيارة وناشدوا من خلالها رئاسة للجهاز لحل هذه المختنقات بالبلدية .

وتشهد بعض مناطق بلديه سرت طفح في مياه الصرف الصحي وانهيارات في بعض شبكاته اجبرت بعض الاهالي الى الخروج من منازلهم والنزوح في مناطق اخري اقل ضرر.

المرصد – متابعات

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