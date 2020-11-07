ليبيا – مجدداً ، سجلت اليوم السبت في ليبيا حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لشاب في نهاية العقد الثاني من عمره إثر إصابته بوقت سابق من الشهر الماضي فيما يقترب عدد الوفيات إلى 1000 حالة .

وهذا الشاب هو أحد عناصر ” العمليات المشتركة مصراتة ” ويدعى عبد الله مفتاح خليفة ابوشعالة وقد نعته الغرفة إثر اصابته بفايروس كورونا المستجد.

وتقدمت الغرفة في بيان باسم منتسبيها ” بخالص التعازي والمواساة القلبية إلى أسرة الفقيد، داعين الله أن يتقبله بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان ” .

إنفوغرافيك #المرصد .. كورونا في #ليبيا بالأرقام :

– نسبة المصابين من فحوص اليوم = % 27.5

– نسبة المصابين من فحوص آخر أسبوع = % 24.7

– نسبة فحص إجمالي السكان منذ بداية الجائحة = % 4.9 فقط .

– نسبة فحص السكان من كل مليون نسمة : 49 ألفًا فقط . pic.twitter.com/hQdDXl90qi — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 7, 2020

وخلال الآونة الأخيرة شهدت ليبيا ارتفاع معدل الوفيات بين الشباب من الجنسين بسبب كورونا وقد سجلت وفيات في هذه الفئة بأعمار تتراوح مابين 25 الى 35 سنة دون أن يكون لهم تاريخ مرضي سابق مايدل على خطورة الفيروس وضرورة اتباع خطوات الوقاية المطلوبة في ظل عجز الدولة عن زيادة عدد الفحوصات لرسم صورة واضحة عن الوضع الوبائي في البلاد .

المرصد – متابعات

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