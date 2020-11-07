الولايات المتحدة – أعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم السبت فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال بايدن إنه يتشرف بأن “اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد”.

وأضاف أن العمل الذي ينتظره كرئيس “ليس سهلا”، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

وفي ما يلي أهم النقاط منذ إعلان فوز بايدن:

– كبريات وسائل الإعلام الأمريكية تعلن الفائز في الانتخابات الأمريكية

– ترامب: الانتخابات لم تحسم بعد ولن أرتاح ما لم يتم فرز عادل للأصوات!

– وزيرا الخارجية والمالية في ألمانيا يهنئان بايدن بفوزه بالرئاسة الأمريكية

– ترودو يهنئ بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

– بايدن وهاريس يغيران صفتيهما في “تويتر” إلى الرئيس ونائب الرئيس المنتخبين

– هيلاري كلينتون: فوز بايدن “صفحة جديدة” لأمريكا

– مستشار الرئيس الإيراني: الإيرانيون تمسكوا بموقفهم بشجاعة حتى رحل هذا الجبان ترامب

مستشار روحاني: الإيرانيون صمدوا إلى أن رحل ترامب

– منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: على مستشاري ترامب إبلاغه بأنه خسر

– بايدن يوجه خطابا للشعب الأمريكي خلال ساعات

– جونسون يهنيء بايدن بفوزه بالرئاسة الأمريكية

– رئيس الوزراء البريطاني: أمريكا أهم حلفائنا وأتطلع للعمل عن قرب في القضايا ذات الأولويات المشتركة

– الرئيس الإيراني: نأمل أن تعود الإدارة الأمريكية المقبلة إلى التزاماتها

– المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تهنئ جو بايدن وهاريس بالفوز

– الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهنئ بايدن بفوزه

– المرشح الأسبق للرئاسة عن الحزب الجمهوري جيب بوش، يهنئ جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية

– رئيس الوزراء الإسباني يهنئ بايدن

– زعيم المعارضة البرلمانية في إسرائيل عضو الكنيست يائير لبيد، يهنئ جو بايدن بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

– الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يهنئ جو بايدن بالفوز

بايدن 74,857,880 أصوات (50.61%) 290 ترامب 70,598,535 أصوات (47.73%) 214

المصدر: RT

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