ليبيا – أعلنت المؤسّسة الوطنية للنفط بطرابلس أنها تمكنت من رفع معدلات الإنتاج إلى 1036035 برميل من الخام يوميًا.

مؤسّسة النفط أوضحت في بيان لها بأن الفضل لرفع الإنتاج يعود لله أولًا ثم للعاملين بقطاع النفط بمختلف مناطق ليبيا، والذين تمكنوا من تحقيق هذه الإنجازات الكبيرة، والتي لم تكن لتتحقق لولا تكاتفهم، وجهودهم الاستثنائية التي بُذلت في ظروف صعبة للغاية، وخاصّة الظروف المالية الحالية التي يمرّ بها قطاع النفط.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تواجه صعوبات مالية جمّة وشح كبير في ميزانياتها، أدى لتراكم الديون على شركات القطاع وتأخّر كبير لمرتبات شركاتها الخدمية.

وأكّد البيان على أن المؤسسة ربما لن تكون قادرة على المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية بل من الممكن انخفاضه أو إيقافه بالكامل، في ظل تلكؤ بعض الجهات وعرقلتها لجهود المؤسسة لزيادة الإنتاج والنهوض باقتصاد الوطن من جديد.

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