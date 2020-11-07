العراق – طرح زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، 16 “حلا” كبدائل للاقتراض الذي تعمل الحكومة العراقية عليه.

وذكر الصدر في بيان موسع أصدره، أن “البعض يحاول الاستدانة والاستقراض من الداخل والخارج من أجل سد العجز الاقتصادي أو سد رواتب الموظفين، وهذا سيزيد من تدهور العملة العراقية وتفاقم الأزمة الاقتصادية”.

ومن ضمن “الحلول” التي طرحها الصدر: جباية أجور الماء والكهرباء والخدمات الأخرى، وتسهيل القروض المصرفية لذوي المشاريع الوسطى والكبرى، وتطوير العمل الزراعي في العراق.

وتعمل الحكومة العراقية على الاقتراض لتسديد نفقات رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعديين والمستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية.

المصدر: RT

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