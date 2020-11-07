الولايات المتحدة – أكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يوم أمس الجمعة، أنها ستمنح برنامج الأغذية العالمي 20 مليون دولار، لشراء قمح للسودان، بهدف الحد من النقص في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وأشارت الوكالة، في بيان صحفي، إلى أن التمويل سيمكن برنامج الأغذية العالمي من توفير ما يقارب الـ65600 طن متري من القمح للسودان.

وقالت: “هذه المنحة تمثل إسهام الولايات المتحدة، في التزام بقيمة 45 مليون دولار، لتزويد حكومة السودان بالقمح اللازم لمعالجة النقص الحالي”.

وأضافت أن “الإمارات ستقدم ما يضاهي المنحة الأمريكية”، التي لا يزال يتعين أن يوافق الكونغرس عليها، بينما ستقدم إسرائيل خمسة ملايين دولار إضافية.

جدير بالذكر أن واشنطن أعلنت في شهر أوكتوبر الماضي، عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد 27 عاما من إدراج اسم السودان تحتها، حيث قيدت هذه العقوبات الروابط الاقتصادية للخرطوم، وحرمتها من مساعدات مالية ضرورية، وأعاقت المعاملات الدولارية للشركات السودانية، وجعلت استيراد بعض السلع أمرا معقدا.

كما وافق السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما جعل الخرطوم ثالث دولة عربية بعد الإمارات والبحرين تقيم علاقات مع إسرائيل خلال الشهرين الماضيين.

المصدر: “رويترز”

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