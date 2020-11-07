ليبيا – قالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إن لقاء اليوم يأتي تحت مظلة قرارات الأمم المتحدة والبيان الختامي لمؤتمر برلين التي تشكل الأسس ويقوم عليها عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم.

وليامز قالت في تصريحات لقناة ليبيا الاحرار التى تبث من تركيا وتمولها قطر :”هدفنا إعادة الشرعية لأصحابها عبر إجراء انتخابات تمكن الليبيين من اختيار ممثليهم عبر الأساليب الديمقراطية وتجديد شرعية المؤسسات الليبية”.

وأكدت على ضرورة التوافق على الترتيبات اللازمة التي تسمح بإجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن ربما من ضمنها إيجاد سلطة تنفيذية موحدة والتوافق على قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات بصيغة تلائم المرحلة و تحدياتها

وأشارت إلى أن السلطة التنفيذية الموحدة ستعمل على ضمان توفير الخدمات العامة الحيوية خلال هذا الوقت العصيب الذي يواجه الليبيين وبتهيئة مناخ المصالحة الوطنية من خلال إجراءات بناء الثقة.

كما أضافت:”الظروف الآن مواتية وهناك زخم قوي عقب اتفاقية وقف إطلاق النار الشامل واجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في ولأول مرة داخل ليبيا و نتائجه و إعادة إنتاج النفط وتصديره بشكل منتظم”.

وتابعت:”الظروف الآن مواتية وهناك زخم قوي عقب اتفاقية وقف إطلاق النار الشامل واجتماع اللجنة العسكرية المشتركة ولأول مرة داخل ليبيا و نتائجه و إعادة إنتاج النفط وتصديره بشكل منتظم”.

ونوّهت إلى أنه في الأيام المقبلة سيكون على المتحاورين اتخاذ قرارات ذات أهمية حيوية للأمة ومستقبلها.

واختتمت حديثها:”سنعلن الأيام القادمة عن تأمين التزامكم بتوحيد المؤسسات الليبية التي ستكون ملزمة بالتحضير للانتخابات وإجرائها في أقرب وقت”.

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