سوريا – اختتمت في مدينة رأس العين المحررة بفضل عملية “نبع السلام” شمالي سوريا، منافسات بطولة لكرة الطائرة بمشاركة 15 فريقا.

وأقيمت امس، المباراة النهائية للبطولة، بحضور مدير الرياضة والشباب في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا خليل أرن، ومنسق الرياضة في رأس العين علي ياباش.

وفاز فريق “الأمير” بالبطولة التي انطلقت في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفي تصريح للأناضول، شكر مسؤول مكتب الشباب والرياضة في المنطقة فراس مغربل، كل من قدم الدعم لتنظيم البطولة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية “نبع السلام” شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي “ي ب ك/ بي كا كا” و”داعش”، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

وتمكنت قوات العملية من تحرير رأس العين بعد 3 أيام من انطلاق العملية.

الأناضول

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