ليبيا – بارك عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي البدایة التحضیریة لجلسات الحوار السیاسي المنعقد هذه الأيام في العاصمة التونسية برعاية البعثة الأممية، معربًا عن تمنياته له بالنجاح والتوفيق.

الدرسي وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” أمس السبت قال إنه لایوجد لديه شك في نجاح الحوار؛ شریطة أن یبتعد عنه المال الفاسد والفاسدون والذین لطالما أفسدوا ووأدوا أحلام اللیبیین بوطنھم.

وأبدى تفهّمه لمخاوف البعض من عرقلة أي اتفاق ومطالبتهم بتحصین الحکومة القادمة من الإجراءات البيروقراطية في البرلمان، معربًا في الوقت نفسه عن مخاوفه من أن تسیر الحکومة القادمة مسیر المجلس الرئاسي بشكله الحالي برئاسة فائز السراج، حيث لا وجود لجسم تشريعي یراقبھا ویحاسبھا.

الدرسي بيّن أن ما سماه “المجتمع الدولي” یرید اليوم حکومة أزمة في ليبيا تنهي حالة الانقسام الحاصل منذ سنوات.

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