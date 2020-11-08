فرنسا – توج الروسي دانييل مدفيديف بلقب بطولة باريس للماسترز بكرة المضرب، بعد تغلبه اليوم الأحد في المباراة النهائية على الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وقلب مدفيديف البالغ 24 عاما تأخره عقب خسارته للمجموعة الأولى 5-7، إلى فوز، بعد أن حسم المجموعتين الثانية والثالثة لمصلحته بنتيجة 6-4 و6-1 خلال ساعتين وسبع دقائق.

وهذا اللقب، هو الأول للنجم الروسي عام 2020 والثامن خلال مسيرته الإحترافية.

وسيسمح هذا التتويج لمدفيديف بالصعود للمركز الرابع في التصنيف العالمي لمحترفي التنس على حساب السويسري المخضرم روجر فيدرر الغائب عن الملاعب منذ فترة بداعي الإصابة.

المصدر: rsport.ria.ru

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