الصين – تمكن فريق من المنتجين الروس من بيع ما قيمته 12.34 مليون يوان (1.8 مليون دولار) من البضائع الروسية في الصين، ضمن حملة عبر الإنترنيت نظمت لأول مرة واستغرقت 30 دقيقة فقط.

وكانت هذه نتيجة فعالية عبر الإنترنت جرت في 7 نوفمبر، للترويج للمنتجات الروسية في السوق الصينية، حيث فاقت النتائج كل التوقعات.

فباع أحد مصنعي السكاكر الروس جميع الإنتاج المخزون لديه في الصين خلال ثانية واحدة فقط، وتمكن منتج للمثلجات من بيع كل مخزونه خلال 3 ثوان.

وقال أندري دينيسوف السفير الروسي في الصين: “على الرغم من أنني تابعت البث المباشر، إلا أنني لم أتمكن من شراء البضائع من وطني. وهذا ليس مفاجئا، لأنه وكما قيل لي، تحظى البضائع الروسية بشعبية كبيرة جدا لدى الجمهور الصيني، ولذلك تم بيعها في غضون ثوان… هذه نتيجة مذهلة”.

يشار إلى أن هذه الحملة كانت الأولى من نوعها لبيع البضائع الروسية في الصين عبر الإنترنيت.

وتم تنظيم الحدث من قبل China Media Corporation بالتعاون مع السفارة الروسية في بكين، وتم عبر بث مباشر على الإنترنيت من خلال منصة التجارة الإلكترونية TMall.

المصدر: نوفوستي

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