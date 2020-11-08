ليبيا – قال رئيس مجلس إدارة شركة الليببة الأفريقية للطيران القابضة عز الدين المشنون إن الشركة الليبية القابضة للطيران تأسّست بقرار من اللجنة الشعبية العامة في عام 2007، وتعتبر المالكة إداريًا وماليًا للشركات التابعة للخطوط الجوية الليبية والإفريقية وخدمات المناولة والشركة المتّحدة للطيران الخاصّ، التي وجددت من أجل وضع السياسات والاستراتيجيات للشركات التابعة لها.

المشنون أشار خلال مداخلة مع برنامج “نقاش مع مسؤول” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” إلى أن الجمعية العمومية للشركات هي شركة مساهمة وغير ممولة من الخزانه العامة للدولة الليبية، لافتًا إلى أن أحد مهام الشركة وضع السياسات والاستراتيجيات ووضع الميزانيات ومتابعة الشركات وأعمالها وشؤونها الداخلية وأنظمتها السياسية.

واعتبر أن الشركة عانت من الانقسام السياسي والتشظي الحاصل في الدولة الليبية، مضيفًا: “الشركات عانت الكثير وذلك بسبب خسارة الطائرات في مطار طرابلس العالمي، فشركة الخطوط الجوية الليبية والإفريقية تم تدمير 23 طائرة ايرباص لها وغيرها من الطائرات الجديدة، وهذه الخسارة الكبيرة تسببت في عرقلة الشركات وتعطيل تقديمها للخدمات لعدم وجود أسطول لديها”.

وأكّد على أن قطاع الطيران مدني وخدمي للمواطن يفترض الارتقاء في هذا القطاع ووضعه في الإطار الصحيح، مطالبًا بضرورة إبعاده عن المناكفات والتجاذبات لأن الخسائر كبيرة ومهولة.

كما تابع قائلًا: “الخطوط الليبية لا توجد لديها طائرة في المنطقة الشرقية بالكامل، كانت لديها واحدة واحتجزت في مصراتة ونحن نعمل على حلحلة موضوع احتجازها. الخطوط الأفريقية شبه حُلّت وهي موحدة في المنطقة الشرقية بعد ما كانت هناك إدارات موازية، والخطوط الأفريقية موجودة وتسير رحلاتها من بنغازي لطرابلس، ومن بنغازي إلى الإسكندرية لحين توفير الطائرات والجداول”.

ونوّه إلى أن تدخّل القيادة العسكرية والسايسية كان أساسيًا وحاسمًا فيما يخص فتح المطارات والاجراءات، مبينًا أن توحيد الجهود بين الشركات سواء الخطوط الأفريقية أو الليبية يسهل العمل كفريق وأداة واحدة.

وجدّد مطالبته بدعم شركات الناقلة للقيام بتصحيح أوضاع الطيران المنهك الذي دمّرت العديد من طائراته، مشددًا على أن قطاع الطيران مهم وحيوي.

المشنون قال: “مشكلة الشركة الليبية للمناولة تعاني من قلة الإمكانيات وعدم الدعم المالي الحكومي، والانقسام والتشظي انعكس على الشركات سواء المناولة أو التموين والشركة الأفريقية؛ لأنها شركات مساهمة غير ممولة من الخزينة العامة، نتمنى دعم القابضة لحل المشكلات، نحن محتاجون للعملة الصعبة. الخطوط الليبية منهكة”.

وبشأن طائرة الخطوط الليبية المحتجزة في مصراتة علق قائلًا: “تناقشت مع ميلاد الهجرسي الذي أبدى استعداده وتعاونه لحلحلة مشكلة الطائرة المحتجزة في مصراتة، تدخّلت أطراف عديدة وشخصيات وطنية وأطمئن الموظفين في الخطوط الليبية بنغازي أنه لم ننسَ موضوع الخطوط الليبية، وهو ملف أساسي ورئيس فهناك وعود لحل المشكلة عن قريب”.

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