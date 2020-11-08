بروكسل – أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين امس أنه تم إحراز بعض التقدم في المحادثات حول العلاقات التجارية المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أنه لا يزال الجانبان يختلفان، بشأن الصيد البحري والمساعدات الحكومية للشركات.

وأكدت دير لاين عبر “تويتر”، أنها وافقت في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على استمرار التفاوض بين الجانبين.

ولفتت إلى أن الأطراف المفاوضة ستواصل العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل، وذلك مع نفاد الوقت للتوصل إلى اتفاق والتصديق عليه، قبل الفترة الانتقالية لبريطانيا، التي تنتهي في نهاية هذا العام.

المصدر: “رويترز”

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