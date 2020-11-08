الملكة إليزابيث الثانية تظهر لأول مرة بالقناع من كورونا

إنجلترا – ظهرت الملكة إليزابيث الثانية أمس السبت لأول مرة في الفضاء العام وهي مغطاة الوجه بقناع أسود احتراما للتدابير الوقائية الخاصة بمكافحة تفشي وباء كورونا.

وبارتدائها القناع تكون الملكة أخذت بعين الاعتبار الانتقادات التي أثارتها عندما شوهدت دون قناع واق في شهر أكتوبر الماضي وهي تقوم بزيارة مخبر علم الدفاع والتكنولوجيا في بورتون داون برفقة دوق كامبريدج.

وخرجت الملكة أمس السبت بمناسبة الذكرى المئوية لدفن “الجندي المجهول” ووضع باقة ورود على ضريحه في كنيسة ويستمينستر في العاصمة لندن. و”الجندي المجهول عبارة عن رفاة مقاتل غير معروف الهوية خلال الحرب العالمية الأولى مات من أجل المملكة المتحدة، وتم جلب رفاته في السابع من شهر نوفمبر من عام 1920 من فرنسا ودفنها في كنيسة ويستمينستر في لندن.





المصدر: صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية.

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