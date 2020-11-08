إنجلترا – ساد التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة مانشستر سيتي وليفربول التي احتضنها ملعب الاتحاد اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

سجل هدف ليفربول هدافه المصري محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة الـ13، وعادل النتيجة لمانشستر سيتي نجمه البرازيلي غابرييل خيسوس في الدقيقة الـ31.

وأضاع البلجيكي كيفين دي بروين فرصة ذهبية لتقدم أصحاب الأرضعندما أهدر ركلة جزاء قبل 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول من المباراة.

وبهذا التعادل، رفع ليفربول رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب فرق “البريميرليغ”.

المصدر: RT

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